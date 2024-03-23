ФСБ: задержаны террористы из "Крокус Сити Холла", они "намеревались перейти российско-украинскую границу"

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании террористов, участвовавших в атаке на "Крокус Сити Холл", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта", – сообщили в пресс-службе Путина.

По данным Следственного комитета, четырех подозреваемых задержали в Брянской области.

В соответствующем заявлении ФСБ говорится: "После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Вечером в пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", в концертном зале на северо-западе Москвы, где проходил концерт группы "Пикник", началась стрельба. Как сообщили СМИ, несколько мужчин в камуфляже открыли огонь по людям в концертном зале.

В момент стрельбы в зале могли находиться около шести тысяч человек – все билеты на концерт "Пикника" были куплены. Пока зрители покидали "Крокус Сити Холл", в зале произошло несколько взрывов.

В здании начался пожар. Кровля концертного зала частично обрушилась. В тушении пожара участвовали 320 человек и больше 130 единиц техники. Спустя два часа огонь удалось взять под контроль, однако открытое горение сохранялось еще несколько часов.