МВД Украины: освобожден из плена пограничник, указавший путь российскому кораблю

Пограничник с острова Змеиный, настоящий автор фразы о российском корабле, освобожден из российского плена. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщило министерство внутренних дел Украины в своем телеграм-канале.

"Это мой подчиненный. Он полтора месяца был в плену, а теперь на свободе", - написал начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий.

По словам Гоцкого, россияне, требовавшие от пограничников сдаться, также предлагали им хорошо оплачиваемую работу. "У одного из военнослужащих лопнуло терпение и он указал направление русскому кораблю", - заявил Гоцкий.

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Имя освобожденного пограничника пока не разглашается.

Отметим, что ранее авторство фразы приписывалось пограничнику Роману Грибову, который был освобожден в рамках первого обмена военнопленными между Украиной и Россией 24 марта.

12 апреля почтовая службы Украины "Укрпошта" презентовала и ввела в обращение первые в условиях военного положения почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!".

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"Эта фраза – ответ украинских пограничников, защитников острова Змеиный, российскому кораблю на предложение сдаться в день вторжения войск России в Украину 24 февраля – стала символом мужества и несгибаемого духа украинского народа в борьбе против россии", – отмечается в сообщении "Укрпошты".