adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
20 - 23°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Все новости
adv_10 m_ar_top_2
adv_07 ar_top_2
В мире

Генпрокуратура Украины: жертвами действий армии РФ стали не менее 4600 мирных граждан, в их числе 232 ребенка

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Генпрокуратура Украины: жертвами действий армии РФ стали не менее 4600 мирных граждан, в их числе 232 ребенка
AP Photo/Bernat Armangue

В понедельник, 23 мая, на 89-й день войны, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что число подтвержденных случаев гибели мирных граждан в результате российской агрессии достигло 4600. Среди погибших 232 несовершеннолетних.

Венедиктова подчеркнула, что данные "с временно оккупированных территорий" не включены в этот отчет. "Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам, что ситуация там катастрофическая: … многие города и поселки разрушены до основания", – сказала она во время открытия выставки Russia War Crimes House в здании, которое многие годы было "русским домом" в Давосе.

adv_11 incontent_1

Агентство "Интерфакс-Украина" приводит слова Венедиктовой о том, что военные преступления России подтверждаются отечественными и международными расследованиями, журналистскими расследованиями, докладами правозащитных организаций. "Типичные для зверств преступления со стороны Вооруженных cил РФ, задокументированные следователями и прокуратурой, говорят об умышленной жестокости и насилии в отношении мирных жителей", – подчеркнула генеральный прокурор Украины.

adv_12 m_ar_1

Выставка организована Фондом Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, МИД, изданием "Украинская правда" и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов. Цель проекта Russia War Crimes House – изложить основные факты, назвать имена и даты, показать конкретные лица и предоставить хотя бы некоторым жертвам войны возможность поведать свои реальные истории.

adv_13 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Мая 2022
ООН: на фоне войны в Украине число беженцев в мире впервые превысило 100 миллионов человек
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Мая 2022
Генпрокуратура Украины о преступлениях российских военных в Ягодном: более 350 человек использовали как "живой щит"
adv_14 ar_middle_wwh
adv_15 ar_middle_yandex
adv_16 ar_middle_mobile_yandex
adv_17 ar_right_wwh
adv_18 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

12:29 Израиль продлевает гражданам Украины визы до 30 июня и фактически разрешает работать
11:52 Генпрокуратура Украины: жертвами действий армии РФ стали не менее 4600 мирных граждан, в их числе 232 ребенка
11:26 Эпидемия коронавируса в Израиле: более 14 тысяч зараженных, 280 из них госпитализированы
11:04 Развал канцелярии: Таль Ган Цви, глава личного штаба Беннета, подал в отставку
10:58 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 89-й день войны
10:17 В Нетивоте мужчина попал под поезд
10:08 Британская разведка: за три месяца в Украине Россия потеряла столько же военных, как за девять лет в Афганистане
09:08 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 89-й день войны
adv_19 ar_right_2
adv_20 ar_right_3
adv_21 ar_right_4
adv_22 ar_right_5