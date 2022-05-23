Генпрокуратура Украины: жертвами действий армии РФ стали не менее 4600 мирных граждан, в их числе 232 ребенка

В понедельник, 23 мая, на 89-й день войны, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что число подтвержденных случаев гибели мирных граждан в результате российской агрессии достигло 4600. Среди погибших 232 несовершеннолетних.

Венедиктова подчеркнула, что данные "с временно оккупированных территорий" не включены в этот отчет. "Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам, что ситуация там катастрофическая: … многие города и поселки разрушены до основания", – сказала она во время открытия выставки Russia War Crimes House в здании, которое многие годы было "русским домом" в Давосе.

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Агентство "Интерфакс-Украина" приводит слова Венедиктовой о том, что военные преступления России подтверждаются отечественными и международными расследованиями, журналистскими расследованиями, докладами правозащитных организаций. "Типичные для зверств преступления со стороны Вооруженных cил РФ, задокументированные следователями и прокуратурой, говорят об умышленной жестокости и насилии в отношении мирных жителей", – подчеркнула генеральный прокурор Украины.

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Выставка организована Фондом Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, МИД, изданием "Украинская правда" и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов. Цель проекта Russia War Crimes House – изложить основные факты, назвать имена и даты, показать конкретные лица и предоставить хотя бы некоторым жертвам войны возможность поведать свои реальные истории.