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Китай "приветствовал" нового президента Тайваня военными маневрами

время публикации: 23 мая 2024 г., 08:51 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 08:53
Китай "приветствовал" нового президента Тайваня военными маневрами
AP Photo/Mohammad Farooq

Вооруженные силы Китая начали масштабные общевойсковые учения в районе Тайваня. Как сообщил представитель НОАК Ли Си, цель учений – проверка боеготовности, отрабатывание операций по контролю над полем боя и нанесение точных ударов по ключевым объектам.

Учения стали ответом на вступление в должность нового президента Тайваня Лай Циндэ, который, как и его предшественница Цай Инвэнь, выступает за независимость Тайваня. Официальный Пекин видит остров своей территорией, которая находится под контролем "сепаратистов".

Министр иностранных дел КНР Вань И назвал Лай Циндэ позорным предателем. "Ничто не может остановить Китай на пути к воссоединению и возвращению Тайваня на родину. Сепаратисты будут пригвождены к позорному столбу истории", – сказал он.

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