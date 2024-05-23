Китай "приветствовал" нового президента Тайваня военными маневрами

Вооруженные силы Китая начали масштабные общевойсковые учения в районе Тайваня. Как сообщил представитель НОАК Ли Си, цель учений – проверка боеготовности, отрабатывание операций по контролю над полем боя и нанесение точных ударов по ключевым объектам.

Учения стали ответом на вступление в должность нового президента Тайваня Лай Циндэ, который, как и его предшественница Цай Инвэнь, выступает за независимость Тайваня. Официальный Пекин видит остров своей территорией, которая находится под контролем "сепаратистов".

Министр иностранных дел КНР Вань И назвал Лай Циндэ позорным предателем. "Ничто не может остановить Китай на пути к воссоединению и возвращению Тайваня на родину. Сепаратисты будут пригвождены к позорному столбу истории", – сказал он.