Чемпионат Европы по борьбе среди школьников. Израильтянка завоевала серебряную медаль
время публикации: 23 мая 2026 г., 10:16 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 10:16
В Самокове, Болгария, проходит чемпионат Европы по борьбе среди школьников (спортсмены до 15 лет).
Израильтянка Маргарита Овчаренко стала серебряным призером в весовой категории до 62 кг.
В конце прошлого года она стала победительницей турниров в Чехии и Хорватии.
В Самокове завершился кадетский чемпионат Европы по борьбе (спортсмены до 17 лет). Израильтяне медалей не завоевали.
