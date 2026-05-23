Спорт

Чемпионат Европы по борьбе среди школьников. Израильтянка завоевала серебряную медаль

Вольная борьба
время публикации: 23 мая 2026 г., 10:16 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 10:16
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Самокове, Болгария, проходит чемпионат Европы по борьбе среди школьников (спортсмены до 15 лет).

Израильтянка Маргарита Овчаренко стала серебряным призером в весовой категории до 62 кг.

В конце прошлого года она стала победительницей турниров в Чехии и Хорватии.

В Самокове завершился кадетский чемпионат Европы по борьбе (спортсмены до 17 лет). Израильтяне медалей не завоевали.

