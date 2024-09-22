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Байден: "США сделают все возможное, чтобы не допустить полномасштабной войны на Ближнем Востоке"

время публикации: 22 сентября 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 23:32
Джо Байден
AP Photo/Jose Luis Magana

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, 22 сентября, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы не допустить разрастания конфликта между Израилем и "Хизбаллой" в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Байден также выразил обеспокоенность растущей напряженностью в регионе.

"Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить более масштабной войны. И мы продолжаем над этим упорно работать", – заявил Байден, вернувшийся из Уилмингтона, где встречался с членами QUAD.

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