x
24 апреля 2025
|
последняя новость: 16:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2025
|
24 апреля 2025
|
последняя новость: 16:35
24 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В одном из лицеев во Франции совершено нападение на учеников: убита школьница

Франция
Убийства
время публикации: 24 апреля 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 16:24
В одном из лицеев во Франции совершено нападение на учеников: убита школьница
AP Photo/Nicolas Garriga

Школьница, учившаяся в лицее в Нанте (на западе Франции), была убита и еще трое учащихся получили ранения после того, как на них напал 15-летний ученик с ножом, передает телеканал BFMTV.

Французские СМИ сообщают, что нападения были совершено в двух классных комнатах на разных этажах лицея: сначала злоумышленник напал на старшеклассницу, а затем спустился этажом ниже и нанес ранения учащимся младших классов.

Преподаватели смогли задержать нападавшего до приезда полиции.

Предварительно: версия о теракте не рассматривается.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 апреля 2025

Во Франции были совершено нападение на несколько тюрем, использовано автоматическое оружие
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 апреля 2024

"Месть за Палестину": в пригороде Парижа была похищена и изнасилована еврейка