В одном из лицеев во Франции совершено нападение на учеников: убита школьница

Школьница, учившаяся в лицее в Нанте (на западе Франции), была убита и еще трое учащихся получили ранения после того, как на них напал 15-летний ученик с ножом, передает телеканал BFMTV.

Французские СМИ сообщают, что нападения были совершено в двух классных комнатах на разных этажах лицея: сначала злоумышленник напал на старшеклассницу, а затем спустился этажом ниже и нанес ранения учащимся младших классов.

Преподаватели смогли задержать нападавшего до приезда полиции.

Предварительно: версия о теракте не рассматривается.