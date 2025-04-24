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Мир

В Польше из-за погодных условий отменен "Марш живых"

Холокост
Польша
время публикации: 24 апреля 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 16:59
В Польше из-за погодных условий отменен "Марш живых"
AP Photo/Czarek Sokolowski

Церемония "Марш живых", которая должна была состояться 24 апреля на главной сцене лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Польше, отменена в связи со сложными погодными условиями.

Однако скрипачка Агам Бергер, недавно освобожденная из плена ХАМАСа, и музыкант Даниэль Вайс из Беэри, родители которого были убиты террористами, успели выступить – они исполнили "Шир а-Маалот". При этом Агам играла на 130-летней скрипке, принадлежавшей пережившему Холокост.

Мир
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