Франция: подозреваемый в попытке теракта возле синагоги размахивал палестинским флагом
время публикации: 24 августа 2024 г., 15:11 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 15:22
Подозреваемый, попавший на камеру наблюдения после взрыва возле синагоги во французском городе Ла Гранд-Мотт, размахивал палестинским флагом, сообщил источник, близкий к расследованию.
Инцидент признан попыткой террористического нападения. .
Расследованием занялась Национальная антитеррористическая прокуратура. Глава МВД Франции Жеральд Дерманен призвал усилить охрану еврейских объектов в стране.
В результате взрыва был тяжело ранен сотрудник полиции, патрулировавший территорию. Пламя причинило ущерб дверям здания, также пострадали две припаркованные возле синагоги машины. При осмотре в одной из них был найден баллон с газом, который и стал причиной взрыва.