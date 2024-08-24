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Франция: подозреваемый в попытке теракта возле синагоги размахивал палестинским флагом

время публикации: 24 августа 2024 г., 15:11 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 15:22
Франция: подозреваемый в попытке теракта возле синагоги размахивал палестинским флагом
Jamal Awad/Flash90

Подозреваемый, попавший на камеру наблюдения после взрыва возле синагоги во французском городе Ла Гранд-Мотт, размахивал палестинским флагом, сообщил источник, близкий к расследованию.

Инцидент признан попыткой террористического нападения. .

Расследованием занялась Национальная антитеррористическая прокуратура. Глава МВД Франции Жеральд Дерманен призвал усилить охрану еврейских объектов в стране.

В результате взрыва был тяжело ранен сотрудник полиции, патрулировавший территорию. Пламя причинило ущерб дверям здания, также пострадали две припаркованные возле синагоги машины. При осмотре в одной из них был найден баллон с газом, который и стал причиной взрыва.

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