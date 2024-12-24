x
24 декабря 2024
|
последняя новость: 09:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 декабря 2024
|
24 декабря 2024
|
последняя новость: 09:10
24 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В США госпитализирован бывший президент Билл Клинтон

США
время публикации: 24 декабря 2024 г., 09:03 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 09:10
В США госпитализирован бывший президент Билл Клинтон
AP Photo/Steve Helber

В Вашингтоне госпитализирован бывший президент США Билл Клинтон. У 78-летнего политика поднялась температура. Он находится под наблюдением и проходит медицинские проверки.

"Президент в порядке. У него хорошее настроение, он благодарен за прекрасный уход. Он надеется вернуться домой к Рождеству", – заявил представитель Клинтона Анхель Урена.

Клинтон покинул Белый дом в 2021 году. В 2004 ему было сделано шунтирование, а годом позже он был госпитализирован в связи с частичным коллапсом легкого. В 2010 году он провел в больнице несколько дней из-за урологической инфекции.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 августа 2024

Уолц, Клинтон и Обама: в Чикаго продолжается съезд Демпартии США
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 октября 2023

Клинтон и Обама осудили нападение ХАМАСа на Израиль