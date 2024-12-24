В США госпитализирован бывший президент Билл Клинтон

В Вашингтоне госпитализирован бывший президент США Билл Клинтон. У 78-летнего политика поднялась температура. Он находится под наблюдением и проходит медицинские проверки.

"Президент в порядке. У него хорошее настроение, он благодарен за прекрасный уход. Он надеется вернуться домой к Рождеству", – заявил представитель Клинтона Анхель Урена.

Клинтон покинул Белый дом в 2021 году. В 2004 ему было сделано шунтирование, а годом позже он был госпитализирован в связи с частичным коллапсом легкого. В 2010 году он провел в больнице несколько дней из-за урологической инфекции.