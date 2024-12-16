"Аль-Араби аль-Джадид": Россия в течение месяца выведет войска из Сирии

Катарская газета "Аль-Араби аль-Джадид" пишет, со ссылкой на источники, близкие в Командованию военными операциями, что Россия намерена в течение ближайшего месяца полностью вывести войска из Сирии.

Командование военными операциями было создано входящими в сирийскую оппозицию исламистскими и националистическими движениями для координации военных действий против Башара Асада. После его свержения оно выполняет роль объединенного командного центра.

Согласно публикации, около 10% российского контингента покинула Сирию в минувшие два дня. Эвакуация производилась через авиабазу "Хмеймим", самолеты Ил-76 и Ан-22 российской транспортной авиации совершали по два-три рейса в сутки.

"Аль-Араби аль-Джадид" утверждает, что российские корабли, вышедшие из порта Тартус, взяли курс к родным берегам. Российская армия также оставила семь наблюдательных пунктов в провинции Кунейтра, в районе израильской границы.

Днем ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Россия сделает все возможное для сохранения позиций в Сирии. Он отметил, что на данный момент четких признаков вывода российского контингента не наблюдается.

По его словам, Россия концентрирует свои войска в Тартусе и Латакии. Политик не исключил, что часть кораблей может быть оправлена в Россию для ремонта, однако выразил уверенность, что речь идет о консолидации, а не о выводе сил. Он напомнил заявления российских представителей о готовности работать с новыми властями.