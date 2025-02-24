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Мир

Лидер AfD рассказала, что ее поздравил Илон Маск

США
Германия
Илон Маск
время публикации: 24 февраля 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 14:37
Лидер AfD рассказала, что ее поздравил Илон Маск
AP Photo/Michael Probst

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель сообщила, что ей позвонил предприниматель Илон Маск и поздравил с успехом на выборах. Вайдель отметила, что поддерживает контакты с администрацией Дональда Трампа.

"Мы находимся на подъеме. Это невероятный успех, особенно если учесть, что наша партия существует всего 12 лет. Никому в Европе не удавалось в такой короткий срок превратить свою партию в подлинно народную", – сказала она.

AfD заняла на выборах второе место, набрав 20,8% голосов – в два раза больше, чем на предыдущих выборах. При этом на территориях, ранее входивших в состав ГДР, партия, выступающая против иммиграции и Евросоюза, одержала победу.

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