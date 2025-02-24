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Мир

В третью годовщину российского вторжения в Украину прибыли западные лидеры

Война в Украине
Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 24 февраля 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 09:39

Большая группа западных лидеров прибыла 24 февраля в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной в третью годовщину полномасштабного российского вторжения в эту страну.

В украинскую столицу приехали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Европа прибыла в Киев, потому что Украина – это Европа. В этой борьбе за выживание ставка не только судьба Украины, а судьба Европы в целом", – сообщила накануне визита фон дер Ляйен.

Европейские лидеры проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь пойдет о достижении мира, гарантиях украинской безопасности, архитектуре безопасности Европы. Зеленский заявил, что 24 февраля 2025 года может стать переломным моментом войны.

Отметим, что новая администрация США заняла пророссийскую позицию. Президент Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором и возложил на Украину ответственность за войну. Представители администрации потребовали от Украины территориальных уступок России.

Мир
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