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NEWSru.co.il :: В мире24 января 2022 г., 21:34

В Буркина-Фасо произошел очередной военный переворот

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В Буркина-Фасо произошел очередной военный переворот

Президент республики Буркина-Фасо Рок Каборе смещен со своего поста и помещен под арест, правительство и парламент страны распущены, границы закрыты.

Сообщение о переходе власти к военным за подписью подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы было зачитано в эфире национального телевидения.

В заявлении говорится, что власть в стране переходит к ранее неизвестному Патриотическому движению за безопасность и восстановление, "которое поддерживает армия".

Местонахождение президента Каборе неизвестно.


Африканский союз и западноафриканский блок ЭКОВАС выступили с осуждением переворота. Это четвертый переворот в регионе за последние два года. Ранее военные пришли к власти в Гвинее, Чаде и Мали. В истории самого Буркина Фасо количество государственных переворотов приближается к десятку. Предыдущий переворот произошел в 2015 году.

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