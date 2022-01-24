В Буркина-Фасо произошел очередной военный переворот

Президент республики Буркина-Фасо Рок Каборе смещен со своего поста и помещен под арест, правительство и парламент страны распущены, границы закрыты.

Сообщение о переходе власти к военным за подписью подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы было зачитано в эфире национального телевидения.

В заявлении говорится, что власть в стране переходит к ранее неизвестному Патриотическому движению за безопасность и восстановление, "которое поддерживает армия".

Местонахождение президента Каборе неизвестно.

Африканский союз и западноафриканский блок ЭКОВАС выступили с осуждением переворота. Это четвертый переворот в регионе за последние два года. Ранее военные пришли к власти в Гвинее, Чаде и Мали. В истории самого Буркина Фасо количество государственных переворотов приближается к десятку. Предыдущий переворот произошел в 2015 году.