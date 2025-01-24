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Мир

"Группа Кремний ЭЛ" подтверждает атаку БПЛА, работа предприятия в Брянске приостановлена

Война в Украине
Война в России
время публикации: 24 января 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 11:50
"Группа Кремний ЭЛ" подтверждает атаку БПЛА, работа предприятия в Брянске приостановлена
group-kremny.ru

Российское АО "Группа Кремний ЭЛ" (Брянск), занимающееся производством микроэлектроники, приостановило работу после атаки БПЛА в ночь на 24 января. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В официальном сообщении сказано, что было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений и склад готовой продукции.

"Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена. Пострадавших нет", – передает пресс-служба АО "Группа Кремний ЭЛ".

В ночь на 24 января украинские беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод и Ново-Рязанскую ТЭЦ. После атаки были зафиксированы очень сильные пожары. Судя по имеющимся данным, причинен значительный ущерб. Местные власти это не комментируют.

Помимо Рязанской области, ночь на пятницу атакам подверглись Тульская и Московская области, а также приграничные регионы России. Приостановили работу аэропорты Москвы, Казани, Нижнекамска, Пензы, Уфы, Самары, Ульяновска и Саратова.

Поступали сообщения об ударах по военному аэродрому "Дягилево" в Рязани и оборонному заводу "Кремний ЭЛ" в Брянске.

Мир
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