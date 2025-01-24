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Мир

Российские беспилотники атаковали цели в Украине, есть жертвы

Война в Украине
Война в России
время публикации: 24 января 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 10:17
Российские беспилотники атаковали цели в Украине, есть жертвы
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 24 января 2025 года российские военные выпустили по Украине 58 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также четыре баллистические ракеты "Искандер-М". Украинские ПВО перехватили 25 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 27 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях.

В результате очередного воздушного удара армии РФ в Киевской и Черниговской областях пострадали люди, есть погибшие. По данным украинской полиции, в Киевской области погибли три человека, ранен мужчина. Повреждены 11 квартир в многоквартирном доме, а также 8 частных домов, три автомобиля и другие объекты.

Мир
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