Выход президента Израиля из самолета в Париже задержали из-за подозрительного человека

Делегация президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего в Париж вместе с израильскими олимпийскими спортсменами, более часа не получала разрешения покинуть самолет и проследовать в аэропорт из-за опасения "инцидента в сфере безопасности".

После часового ожидания, во время которого наземные службы аэропорта проводили проверку и поиск возможных источников угрозы, делегация получила разрешение покинуть самолет.

Сообщается, что причиной переполоха стал сотрудник аэропорта, который находился на территории без форменного жилета, чем и вызвал опасение охранников президента Израиля. После проверки аэропорт вернулся к обычному режиму работы.