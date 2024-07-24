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Мир

Выход президента Израиля из самолета в Париже задержали из-за подозрительного человека

время публикации: 24 июля 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 15:54

Делегация президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего в Париж вместе с израильскими олимпийскими спортсменами, более часа не получала разрешения покинуть самолет и проследовать в аэропорт из-за опасения "инцидента в сфере безопасности".

После часового ожидания, во время которого наземные службы аэропорта проводили проверку и поиск возможных источников угрозы, делегация получила разрешение покинуть самолет.

Сообщается, что причиной переполоха стал сотрудник аэропорта, который находился на территории без форменного жилета, чем и вызвал опасение охранников президента Израиля. После проверки аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

Мир
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