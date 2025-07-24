x
24 июля 2025
|
последняя новость: 12:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июля 2025
|
24 июля 2025
|
последняя новость: 12:27
24 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Власти РФ заявили о погибших в Сочи в результате падения фрагментов БПЛА

время публикации: 24 июля 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 11:37
Власти РФ заявили о погибших в Сочи в результате падения фрагментов БПЛА
Соцсети

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о гибели двух женщин в результате падения обломков БПЛА, упавших в Адлерском районе Сочи, сообщает "Интерфакс". Еще 11 человек пострадали.

"Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу", – написал Кондратьев на своей странице в телеграм-канале.

Сообщалось также, что из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива.

Минобороны РФ заявляет, что с вечера 23 июля по утро 24 июля российские ПВО перехватили более 40 украинских БПЛА. Беспилотники перехватывали над акваторией Черного моря, над акваторией Азовского моря, над территорией Краснодарского края, над территорией Крыма и Белгородской области.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2025

Армия РФ нанесла удары по историческому центру Одессы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1247-й день войны