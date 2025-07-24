Власти РФ заявили о погибших в Сочи в результате падения фрагментов БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о гибели двух женщин в результате падения обломков БПЛА, упавших в Адлерском районе Сочи, сообщает "Интерфакс". Еще 11 человек пострадали.

"Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу", – написал Кондратьев на своей странице в телеграм-канале.

Сообщалось также, что из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива.

Минобороны РФ заявляет, что с вечера 23 июля по утро 24 июля российские ПВО перехватили более 40 украинских БПЛА. Беспилотники перехватывали над акваторией Черного моря, над акваторией Азовского моря, над территорией Краснодарского края, над территорией Крыма и Белгородской области.