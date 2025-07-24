Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи, задействована авиация, десятки тысяч беженцев

Власти Таиланда сообщают, что по меньшей мере девять человек погибли и несколько получили ранения в возобновившихся столкновениях на границе с Камбождей. Стороны ведут обстрел спорных земель на приграничной территории.

Министерство обороны Таиланда сообщила о нанесении воздушного удара по позициям вооруженных сил Камбоджи. Были задействованы самолеты F-16. По утверждениям камбоджийской стороны, удар был нанесен по дороге, ведущей к древнему храмовому комплексу Прэахвихеа, признанному UNESCO объектом всемирного наследия.

Около 80000 человек бежали из приграничных районов Таиланда. МИД королевства выступил с заявлением, в котором пригрозил интенсифицировать меры самообороны, если Камбоджа не перестанет угрожать национальному суверенитету.

Напомним: нынешний раунд противостояния начался после того, как в конце мая в приграничной стычке был убит таиландский военнослужащий. В ответ Таиланд закрыл границу, после чего Камбоджа сообщила о прекращении закупок энергоносителей у соседа.