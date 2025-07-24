Крушение Ан-24 в Амурской области: выживших нет

Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, погибли, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Начато расследование.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы во главе с министром транспорта Андреем Никитиным. Родственникам погибших будет оказана помощь и выплачена компенсация.

Напомним: самолет, выполнявший полет из Благовещенска, разбился в 15 километрах от Тынды. На борту находилось 49 человек: 43 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров были дети. Одной из возможных причин крушения называют сильную облачность.