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Мир

Крушение Ан-24 в Амурской области: выживших нет

Россия
Авиакатастрофа
время публикации: 24 июля 2025 г., 15:39 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 15:43

Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, погибли, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Начато расследование.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы во главе с министром транспорта Андреем Никитиным. Родственникам погибших будет оказана помощь и выплачена компенсация.

Напомним: самолет, выполнявший полет из Благовещенска, разбился в 15 километрах от Тынды. На борту находилось 49 человек: 43 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров были дети. Одной из возможных причин крушения называют сильную облачность.

Мир
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