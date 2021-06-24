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NEWSru.co.il :: В мире24 июня 2021 г., 19:46

МИД Израиля: под завалами здания в Майами – около 20 израильских граждан

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МИД Израиля: под завалами здания в Майами – около 20 израильских граждан

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что около 20 обладателей израильского паспорта числятся среди пропавших без вести при обрушении жилого здания в Майами.

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Судя по всему, речь идет об обладателях двойного гражданства. На месте находится генеральный консул Израиля в Майами Маор Эльбаз.


Напомним, что в ночь на четверг, 24 июня, в Серфсайде, около Майами-Бич (штат Флорида) частично обрушился 12-этажный жилой дом. На место происшествия были направлены более 80 бригад спасателей.

По предварительным данным, есть жертвы. Официально подтверждена гибель одной женщины, сообщается также о примерно десяти раненых. Но под завалами находятся другие люди. Общее количество пропавших без вести оценивается в 50 человек, однако вполне возможно, что часть из них не находилась в здании в момент обрушения, однако власти не могут связаться с ними.

Проводятся поисково-спасательные работы, в которых задействованы сотни специалистов, которые используют различную инженерную и беспилотную технику. Высока вероятность новых обрушений.

Не менее 15 семей, проживавших в этом здании, были эвакуированы.

The Jerusalem Post отмечает, что трагедия произошла "в самом сердце еврейского района". Местные СМИ пишут, что неподалеку от этого места проживает семья Иванки Трамп и Джареда Кушнера. Обрушившееся здание было построено в 1981 году.

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