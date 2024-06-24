По запросу США Бразилия депортировала боевика ХАМАСа и членов его семьи

Член террористической группировки ХАМАС Муслим Абу-Уммар, прилетевший в Бразилию вместе с беременной женой, маленьким ребенком и тещей, был задержан в аэропорту "Гуарульюс" в Сан-Паулу и обратным рейсом Qatar Airways был отправлен назад в Доху.

Источник в федеральной полиции Бразилии сообщил Reuters, что запрос на депортацию семьи Абу-Уммара был получен от госдепартамента США, который предоставил убедительные доказательства, что глава семьи связан с ХАМАСом. Решение о депортации было одобрено федеральным судьей в Сан-Паулу.

По данным Reuters, 37-летний Абу-Уммар, является исполнительным директором Азиатско-Ближневосточного центра, его жена – уроженка Малайзии, гражданство Малайзии имеет также ребенок мужчины. Во время въезда в Бразилию Абу-Уммар указал, что целью визита является встреча с братом.

Посол Палестины в Бразилии Ибрагим аль-Зибин сказал журналистам, что представители властей не связывались с посольством по поводу семьи Абу-Уммар. При этом он отметил, что "полностью доверяет властям Бразилии".