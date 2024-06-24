x
24 июня 2024
|
последняя новость: 23:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июня 2024
|
24 июня 2024
|
последняя новость: 23:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

По запросу США Бразилия депортировала боевика ХАМАСа и членов его семьи

время публикации: 24 июня 2024 г., 23:14 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 23:28
По запросу США Бразилия депортировала боевика ХАМАСа и членов его семьи
AP Photo/Michael Probst, File

Член террористической группировки ХАМАС Муслим Абу-Уммар, прилетевший в Бразилию вместе с беременной женой, маленьким ребенком и тещей, был задержан в аэропорту "Гуарульюс" в Сан-Паулу и обратным рейсом Qatar Airways был отправлен назад в Доху.

Источник в федеральной полиции Бразилии сообщил Reuters, что запрос на депортацию семьи Абу-Уммара был получен от госдепартамента США, который предоставил убедительные доказательства, что глава семьи связан с ХАМАСом. Решение о депортации было одобрено федеральным судьей в Сан-Паулу.

По данным Reuters, 37-летний Абу-Уммар, является исполнительным директором Азиатско-Ближневосточного центра, его жена – уроженка Малайзии, гражданство Малайзии имеет также ребенок мужчины. Во время въезда в Бразилию Абу-Уммар указал, что целью визита является встреча с братом.

Посол Палестины в Бразилии Ибрагим аль-Зибин сказал журналистам, что представители властей не связывались с посольством по поводу семьи Абу-Уммар. При этом он отметил, что "полностью доверяет властям Бразилии".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 июня 2024

The National: руководство ХАМАСа может перебраться из Катара в Ирак
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июня 2024

Представителя ХАМАСа приняли в МИД РФ, обсуждались "совместные инфраструктурные проекты"