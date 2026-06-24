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Мир

ЗАКА: гражданин Израиля погиб в ДТП в Кишиневе

ДТП
Молдова
время публикации: 24 июня 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 17:22
ЗАКА: гражданин Израиля погиб в ДТП в Кишиневе
Wikipedia.org. Фото: Dickelbers

Организация ЗАКА сообщила, что житель Иерусалима (примерно 30 лет) погиб в дорожно-транспортном происшествии в Кишиневе. Сообщение об аварии поступило в телефонную службу международного подразделения ЗАКА, после чего было передано родственникам погибшего.

Нахман Дикштейн, руководитель европейского отделения ЗАКА, сообщил, что организация взаимодействует с местными органами в Молдове с тем, чтобы ускорить процедуру передачи тела и доставки его в Израиль.

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