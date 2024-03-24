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Вице-президент США дала понять, что операция в Рафахе может иметь последствия для Израиля

время публикации: 24 марта 2024 г., 18:42 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 18:42
Вице-президент США дала понять, что операция в Рафахе может иметь последствия для Израиля
AP Photo/Adam Bettcher

Вице-президент США Камала Харрис в интервью телеканалу ABC прокомментировала кризис в отношениях между Вашингтоном и Иерусалимом, а также дала понять, что проведение операции в Рафахе может иметь последствия для Израиля.

Говоря о кризисе в отношениях между Вашингтоном и Иерусалимом, она заявила: "Мы много раз разъясняли Израилю, что слишком много палестинцев уже погибло. Израильтяне и палестинцы имеют одинаковое право на безопасность".

"Во время всех наших разговоров мы всеми способами давали понять, что любая крупномасштабная операция в Рафахе будет ошибкой. Я изучила карты – людям там просто некуда идти. Мы видим в Рафахе полтора миллиона человек, они находятся там, потому что им сказали находиться там ", – сказала она.

На вопрос о том, может ли иметь последствия для Израиля проведение операции в Рафахе, она ответила, что этого не исключает: "Мы действуем шаг за шагом. Я не исключаю никаких вариантов".

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