СК РФ: число жертв теракта в Подмосковье возросло до 137

Пресс-служба СК РФ сообщает, что число жертв теракта в подмосковном Crocus City Hall возросло до 137. К настоящему времени опознано 62 тела.

Траур в России: жертвами теракта в Crocus City Hall стали около 140 человек. Фоторепортаж

По данным МЧС РФ, общее число погибших и пострадавших – 285.

Российские власти заявляют, что по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в их числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" (ИГ).