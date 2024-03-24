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Мир

СК РФ: число жертв теракта в Подмосковье возросло до 137

время публикации: 24 марта 2024 г., 16:01 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 16:01
СК РФ: число жертв теракта в Подмосковье возросло до 137
Russian Emergency Ministry Press Service via AP

Пресс-служба СК РФ сообщает, что число жертв теракта в подмосковном Crocus City Hall возросло до 137. К настоящему времени опознано 62 тела.

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По данным МЧС РФ, общее число погибших и пострадавших – 285.

Российские власти заявляют, что по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в их числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" (ИГ).

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