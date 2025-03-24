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В Гренландию прибывает американская делегация, ее визит не согласован

США
время публикации: 24 марта 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 11:31
В Гренландию прибывает американская делегация, ее визит не согласован
AP Photo/Felipe Dana

Вторая леди США Уша Вэнс прибудет 27 марта в Гренландию, сообщил Белый дом. В ходе визита она станет гостем гонок на собачьих упряжках, ознакомится с традициями территории и посетит исторические места, сообщает пресс-служба Белого дома.

Сопровождать супругу вице-президента будут советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и министр энергетики США Крис Райт. Предстоящий визит, не согласованный с властями автономной территории Дании, вызвал на острове возмущение.

"Чистой воды провокация. Единственная цель визита – демонстрация силы, тут трудно ошибиться. Это ближайший советник Трампа. Сам факт его пребывания на нашей земле заставит американцев поверить в миссию Трампа, увеличив давление на нас", – заявил премьер-министр Муте Эгеде.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о территориальных претензиях на Гренландию. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности США. Остров богат минеральными ресурсами, а его экономические воды – рыбой. Однако 85% жителей выступают против присоединения к США.

Мир
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