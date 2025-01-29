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Мир

Опрос: 85% граждан Гренландии против присоединения к США

Дональд Трамп
Европейский Союз
время публикации: 29 января 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 11:11
Опрос: 85% граждан Гренландии против присоединения к США
AP Photo/David Goldman

Опрос, проведенный на Гренландии британским исследовательским центром Verian по заказу датской газеты Berlingske, свидетельствует, что 85% граждан территории выступают против ее передачи США. 6% поддерживают идею, 9% не имеют четкого мнения.

В опросе участвовали 497 граждан старше 18 лет. 45% сообщили, что воспринимают заявления Трампа о передаче Гренландии США как угрозу, лишь 8% готовы обменять датский паспорт на американский, если у них была бы такая возможность.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о территориальных претензиях на Гренландию. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности США. Дания заявила о дополнительных мерах по обеспечению безопасности острова, а Евросоюз пригрозил лишить Америку доступа на европейские рынки.

Мир
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