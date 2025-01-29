Опрос: 85% граждан Гренландии против присоединения к США

Опрос, проведенный на Гренландии британским исследовательским центром Verian по заказу датской газеты Berlingske, свидетельствует, что 85% граждан территории выступают против ее передачи США. 6% поддерживают идею, 9% не имеют четкого мнения.

В опросе участвовали 497 граждан старше 18 лет. 45% сообщили, что воспринимают заявления Трампа о передаче Гренландии США как угрозу, лишь 8% готовы обменять датский паспорт на американский, если у них была бы такая возможность.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о территориальных претензиях на Гренландию. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности США. Дания заявила о дополнительных мерах по обеспечению безопасности острова, а Евросоюз пригрозил лишить Америку доступа на европейские рынки.