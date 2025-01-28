Глава МИД Ирана предложил Трампу переселять не палестинцев из Газы, а израильтян – в Гренландию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Sky News прокомментировал последние "ближневосточные инициативы" президента США Дональда Трампа.

Говоря о готовности Трампа начать новые переговоры по "ядерной сделке" с Тегераном, Аракчи заявил, что нынешняя ситуация значительно отличается от той, что была в предыдущую каденцию Трампа. "Другой стороне предстоит многое сделать, чтобы завоевать наше доверие", – сказал он. На вопрос журналиста, готов ли Иран дать шанс Трампу и хотя бы его выслушать, гость студии ответил: "Да, конечно".

На уточняющий вопрос, "Если Трамп будет говорить правильные вещи и отнесется к вам с уважением, готовы ли вы на диалог с ним?", Аббас Аракчи ответил: "Я не говорил, что для нас неприемлемо все, что он говорит".

Когда главу МИДа Ирана попросили прокомментировать идею Дональда Трампа переместить полтора миллиона палестинцев из сектора Газы в другие арабские страны, он ответил: "У меня есть другое предложение. Вместо палестинцев надо переселить в Гренландию израильтян. Так он убьет двух зайцев одним выстрелом".