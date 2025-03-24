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Насильник, пойманный с помощью отражения в стиральной машине, приговорен к 7 годам тюрьмы

Сексуальное насилие
Корея
время публикации: 24 марта 2025 г., 15:07 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 15:08
Насильник, пойманный с помощью отражения в стиральной машине, приговорен к 7 годам тюрьмы
AP Photo/Carolyn Kaster

Верховный суд Южной Кореи приговорил 24-летнего мужчину за серию сексуальных преступлений после того, как нападение было зафиксировано на видеокамеру с помощью отражения дверцы стиральной машины.

На видеозаписи с камер, предоставленной одной из жертв, не было видно самого преступления, пока следователи не заметили его отражение на двери стиральной машины, сообщает The Korea Times. По информации, мужчине уже предъявлены обвинения в других преступлениях, включая подозрения в насилии против бывшей девушки и в сексуальных связях с несовершеннолетней.

Сначала подозреваемый отрицал все обвинения. Однако женщина предоставила 39-минутное видео как доказательство. Хотя лишь две минуты показывали их напрямую, прокуроры обнаружили, что оставшиеся 37 минут зафиксировали нападение в отражении на пластиковой крышке стиральной машины. После улучшения качества и анализа записи следователи подтвердили действия обвиняемого. Под давлением доказательств он признался в преступлении, что привело к предъявлению дополнительных обвинений.

Суд приговорил мужчину к семи годам тюремного заключения, а также обязал носить браслет на лодыжке в течение семи лет после освобождения.

Мир
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