13-й телеканал: в связи с угрозами Ирана усилены меры безопасности на израильских объектах за границей

В понедельник, 23 мая, на следующий день после того, как в Тегеране был ликвидирован полковник КСИР Сайяд Ходайэ, 13-й канал израильского телевидения сообщил, что Израиль усилил меры безопасности в своих посольствах, а также на еврейских объектах за границей.

Никаких других подробностей телеканал не сообщил, лишь отметил, что сделано это было в ответ на угрозы в адрес Израиля со стороны политического руководства Ирана и командиров "Корпуса стражей исламской революции".

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Отметим, что ранее израильские СМИ сообщали, что иранский полковник Сайяд Ходайэ, застреленный в центре Тегерана, отвечал за планирование и подготовку терактов против граждан Израиля и израильских целей за границей.

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Как сообщила радиостанция "Кан Бет", подготовка терактов велась на территории Турции, Кипра, Кении и Колумбии. Все атаки были предотвращены израильской разведкой "Мосад".

В выпуске новостей на "Кан Бет" говорилось об имеющейся информации, согласно которой полковник Сайяд Ходайэ недавно получил назначение на руководящий пост в иранской программе по разработке и производству беспилотных аппаратов для военных целей.

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В воскресенье, 22 мая, около 16:00 по местному времени на улице Моджехедин-э-Эслам в Тегеране, полковник Сайяд Ходайэ был застрелен неизвестными.

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Согласно сообщениям в СМИ, двое на мотоцикле подъехали к машине, сделали не менее пяти выстрелов, три из которых были в голову, после чего скрылись. Пристегнутое ремнем безопасности тело Сайяда Ходайэ, склонившегося к рулю, было обнаружено его женой.

В Корпусе стражей исламской революции подтвердили смерть полковника сил "Кудс" Сайяда Ходайэ. В официальном сообщении его называют "защитником святынь". Это выражение используется в Исламской республике для иранцев, воюющих против ИГИЛ в Сирии и Ираке, и "защищающих святые для шиитов места" за пределами страны от суннитских боевиков.

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В заявлении КСИР, которое цитирует агентство Mehr, говорится, что убийство было совершено "антиреволюционными элементами".

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Убийство полковника КСИР совпало с публикацией в иранских СМИ сообщений о раскрытии шпионской сети, связанной с израильской разведкой. Агентство Fars написало, что несколько человек, связанных с "сионистским режимом" были арестованы.