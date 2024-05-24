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CNN: директор ЦРУ отправится в Европу ради попытки возобновить переговоры о сделке с ХАМАСом

время публикации: 24 мая 2024 г., 05:40 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 05:45
Директор ЦРУ Уильям Бернс
AP Photo/Carolyn Kaster

Директор ЦРУ Уильям Бернс в ближайшие дни отправится в Европу, чтобы попытаться возобновить переговоры между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Известно, что в Европе Бернс планирует встретиться с главой "Моссада" Давидом Барнеа.

Официальный представитель Катара сообщил CNN, что премьер-министр страны Мухаммад бин Абдуррахман Аль Тани, в настоящее время находящийся в Париже, также примет участие в переговорах.

Кто еще будет участвовать в переговорах, пока неясно.

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