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Джонсон: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вскоре выступит перед Конгрессом США

время публикации: 24 мая 2024 г., 05:16 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 05:23
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу
Chaim Goldberg/Flash90

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вскоре выступит с речью на совместном заседании Конгресса США.

"Это будет своевременная и очень решительная демонстрация поддержки израильского правительства в момент его наибольшей нужды", – заявил Джонсон на мероприятии в посольстве Израиля в Вашингтоне.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил о готовности подписать приглашение, сказал Джонсон.

Дата выступления Нетаниягу в Конгрессе пока неизвестна.

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