Джонсон: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вскоре выступит перед Конгрессом США
время публикации: 24 мая 2024 г., 05:16 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 05:23
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вскоре выступит с речью на совместном заседании Конгресса США.
"Это будет своевременная и очень решительная демонстрация поддержки израильского правительства в момент его наибольшей нужды", – заявил Джонсон на мероприятии в посольстве Израиля в Вашингтоне.
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил о готовности подписать приглашение, сказал Джонсон.
Дата выступления Нетаниягу в Конгрессе пока неизвестна.