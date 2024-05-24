Джонсон: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вскоре выступит перед Конгрессом США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вскоре выступит с речью на совместном заседании Конгресса США.

"Это будет своевременная и очень решительная демонстрация поддержки израильского правительства в момент его наибольшей нужды", – заявил Джонсон на мероприятии в посольстве Израиля в Вашингтоне.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил о готовности подписать приглашение, сказал Джонсон.

Дата выступления Нетаниягу в Конгрессе пока неизвестна.