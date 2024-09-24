Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Ливане

Франция подала запрос на проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией в Ливане, где за последние сутки, по данным министерства здравоохранения, в результате атак ВВС Израиля погибли около 500 человек.

"Я потребовал провести на этой неделе экстренное заседание Совета безопасности по Ливану для того, чтобы избежать региональной войны, которая будет для всех иметь разрушительные последствия", – сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро AFP.