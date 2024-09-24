Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 944-й день войны

Министерство обороны РФ 24 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 944-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже около полутора месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен". ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки войск "Запад" улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Загоруйковка, Колесниковка, Лозовая, Новоегоровка Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", три пикапа, 155-мм гаубица М198 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Калинина, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия: L-119 производства Великобритании и М119 производства США. Уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 118-й, 119-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Розовка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Украинск, Горняк и Кураховка Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад нацгвардии и отряда спецназначения "Омега". Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Kirpi" турецкого производства, пять пикапов, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й, 127-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 130 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и города Запорожье, а также Токаревка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б" и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, а также обеспечивавшим их работу объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки беспилотных летательных аппаратов, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32187 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18343 танка и другие боевые бронированные машины, 1458 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15150 орудий полевой артиллерии и минометов, 26436 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 69100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).