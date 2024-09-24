Назначено время проведения экстренного заседания СБ ООН, посвященного ситуации в Ливане

Экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации в Ливане, назначено на среду, 25 сентября. Совещание начнется в 18:00 по нью-йоркскому времени (в Израиле будет час ночи).

В заседании примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Израиль будет представлять постпред еврейского государства при ООН Дани Данон.

Запрос на проведение экстренного обсуждения был подан в понедельник, 24 сентября, Францией.