x
24 сентября 2024
|
последняя новость: 23:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 сентября 2024
|
24 сентября 2024
|
последняя новость: 23:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Назначено время проведения экстренного заседания СБ ООН, посвященного ситуации в Ливане

время публикации: 24 сентября 2024 г., 23:45 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 23:45
Назначено время проведения экстренного заседания СБ ООН, посвященного ситуации в Ливане
AP Photo/Julie Jacobson

Экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации в Ливане, назначено на среду, 25 сентября. Совещание начнется в 18:00 по нью-йоркскому времени (в Израиле будет час ночи).

В заседании примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Израиль будет представлять постпред еврейского государства при ООН Дани Данон.

Запрос на проведение экстренного обсуждения был подан в понедельник, 24 сентября, Францией.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 сентября 2024

354-й день войны в Израиле: операция "Стрелы севера" в Ливане. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 сентября 2024

Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Ливане