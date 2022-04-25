Армия РФ обстреляла объекты в Жмеринке и Казатине
Российские военные обстреляли города Жмеринка и Казатин в Винницкой области, есть погибшие и раненые, сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов.
Суд по его сообщению, армия РФ атаковала в указанных районах "объекты критической инфраструктуры".
На месте падения ракет работают спасательные службы.
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