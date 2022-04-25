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NEWSru.co.il :: В мире25 апреля 2022 г., 11:00

Армия РФ обстреляла объекты в Жмеринке и Казатине

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Армия РФ обстреляла объекты в Жмеринке и Казатине

Российские военные обстреляли города Жмеринка и Казатин в Винницкой области, есть погибшие и раненые, сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов.

Суд по его сообщению, армия РФ атаковала в указанных районах "объекты критической инфраструктуры".

На месте падения ракет работают спасательные службы.

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