Армия РФ обстреляла цели в Львовской и Ровенской областях
Утром в понедельник, 25 апреля, армия РФ нанесла ракетные удары по целям в Львовской области, об этом сообщает председатель областной военной администрации Максим Козицкий.
Задействованы силы украинской ПВО.
Сообщается о пожарах в Золочивском районе Львовской области.
Информация о причиненном ущербе и пострадавших уточняется.
В свою очередь, глава правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Александр Камышин сообщил, что обстреляны пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине, не указав более точные данные.
Сообщается также про два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Ровенской области. Глава областной военной администрации Виталий Коваль заявляет, что жертв нет.
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