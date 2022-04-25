Армия РФ обстреляла цели в Львовской и Ровенской областях

Утром в понедельник, 25 апреля, армия РФ нанесла ракетные удары по целям в Львовской области, об этом сообщает председатель областной военной администрации Максим Козицкий.

Задействованы силы украинской ПВО.

Сообщается о пожарах в Золочивском районе Львовской области.

Информация о причиненном ущербе и пострадавших уточняется.

В свою очередь, глава правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Александр Камышин сообщил, что обстреляны пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине, не указав более точные данные.

Сообщается также про два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Ровенской области. Глава областной военной администрации Виталий Коваль заявляет, что жертв нет.