Джо Байден встретился с 4-летней Авигаиль Идан, вернувшейся из плена ХАМАСа

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден встретился в Белом доме с 4-летней Авигаиль Идан, которая 7 октября была похищена террористами из кибуца Кфар-Аза и провела в туннелях ХАМАСа почти 60 дней.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что встреча в Белом доме с маленькой американкой и ее родными "стала напоминанием о работе, которую еще предстоит проделать, чтобы добиться освобождения десятков людей, похищенных ХАМАСом и, по всей видимости, до сих пор удерживаемых в плену".

Авигаиль, имеющая гражданства Израиля и США, была похищена террористами из кибуца Кфар-Аза, ее мать и отец были убиты террористами. Девочка стала первой американкой, освобожденной ХАМАСом 26 ноября в рамках сделки по обмену с Израилем. Свой четвертый день рождения Авигаиль встретила в туннелях террористов.