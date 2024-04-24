ФБР изучает видео с Гиршем Гольдбергом-Полином, опубликованное ХАМАСом

Гирш Гольдберг-Полин, похищенный боевиками ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября, имеет не только израильское, но и американское гражданство. Телеканал "Кан-11" сообщил, что видео, опубликованное в среду, 24 апреля, террористической группировкой в рамках "психологической войны", получили в Белом доме и в ФБР.

По данным израильского телеканала, в Федеральном бюро расследований видео изучает группа, специализирующаяся на инцидентах с заложниками. Специалисты попытаться извлечь из него максимум информации, которая может пригодиться в будущем.

Видео, опубликованное ХАМАСом, стало первым свидетельством того, что Гирш, получивший тяжелое ранение во время похищения, жив. Дата съемки видео неизвестна, однако Гирш упоминает, что "члены израильского правительства сидят сейчас за праздничным столом" – из чего можно сделать вывод, что видео было снято накануне Песаха. Во время похищения Гирш Гольдберг-Полин был ранен, ему оторвало руку: молодой человек вместе с другими укрывался в мобильном убежище ("мигуните"), куда террористы бросили гранату. На видео его левая рука отсутствует ниже локтя.

На этом видео Гирш рассказывает о себе: он родился 10.03.2000 года в Калифорнии (США), его родителей зовут Йонатан и Рэйчел, которые сейчас живут в Иерусалиме. Далее заложник передает, судя по всему, переданный террористами текст, самые острые моменты которого видеоредактор повторил несколько раз.

Гирш говорит, что он находится в плену "почти 200 дней", и все попытки освобождения провалились. Он передает фразу о том, что "израильские авиабомбы убили почти 70 заложников", таких как он. Заложник повторяет утверждения ХАМАСа о том, что израильское правительство отвергает любые варианты сделки по его освобождению. В этом видео заложник многократно обращается к членам израильского правительства с требованием немедленно добиться освобождения похищенных: как известно, ХАМАС неоднократно повторял, что прекращение войны и освобождение заложников зависят только от полного выполнения Израилем требований террористов: сам Израиль называет эти требования нереалистичными и невыполнимыми.

Близкие заложника разрешила израильским телеканалам показать в эфире выдержки из этого видео. Мать похищенного Рэйчел Гольдберг-Полин, которую редакция журнала Time в ТОП-100 самых влиятельных людей 2023 года, несколько дней назад сказала: "Мы обязаны надеяться, я верю и я обязана верить, что он к нам вернется".