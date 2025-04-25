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Мир

Парагвай объявил КСИР, ХАМАС и "Хизбаллу" террористическими организациями

КСИР
ХАМАС
Хизбалла
Террористы
время публикации: 25 апреля 2025 г., 06:58 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 07:04
Парагвай объявил КСИР, ХАМАС и "Хизбаллу" террористическими организациями
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Парагвая Сантьяго Пенья сообщил, что правительство страны объявило иранский Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.

Кроме того, было решено включить целиком в "черный список" террористические организации ХАМАС и "Хизбалла". Ранее террористическими организациями считались только вооруженные формирования этих организаций.

Относительно Корпуса стражей исламской революции, в коммюнике президента подчеркивается, что его включение в "черный список" связано с его "систематическим участием в нарушениях прав человека" и его "вовлеченностью в террористические действия в глобальном масштабе".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и государственный департамент США опубликовали сообщения, в которых приветствовали решение Парагвая.

"Важные шаги, предпринятые Парагваем, помогут лишить иранский режим и его прокси-силы возможности планировать террористические атаки и собирать деньги для своей дестабилизирующей деятельности, в том числе в районе стыка границ Парагвая, Аргентины и Бразилии", - говорится в сообщении Госдепа.

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