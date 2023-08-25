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    В мире

    В Санкт-Петербурге около здания "ЧВК Вагнер Центра" было совершено нападение на журналистку "Аль-Джазиры" палестинского происхождения

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    Около здания
    AP Photo/Dmitri Lovetsky

    Около здания "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице в Санкт-Петербурге напали на журналистку Ранию Дриди, являющуюся корреспонденткой катарского телеканала "Аль-Джазира", пишет сайт "Фонтанка".

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщают: "24 августа в 23:12 в полицию Невского района поступило сообщение от женщины о том, что около дома 15 по улице Зольная неизвестный ей мужчина без каких-либо причин ударил ее по голове и убежал. По данному сообщению полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента. Приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого злоумышленника".

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    41-летняя Рания Дриди была доставлена в Александровскую больницу, где у журналистки диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение.

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    Телеграм-канал Astra пишет, что 41-летняя журналистка освещала российско-украинский конфликт на арабском телевидении, нападавшего она описала как русского мужчину 30 лет, одетого в джинсы и черную куртку.

    Рания Дриди – журналистка палестинского происхождения. Как корреспондентка "Аль-Джазиры" освещает российское вторжение в Украину, работая в РФ. Ее имя международные СМИ упоминали и в связи с тем, что ее мобильный телефон был взломан с помощью израильского шпионского ПО Pegasus.

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    В настоящее время здания "ЧВК Вагнер Центра" создан мемориал в память об Евгении Пригожине и других руководителях "Вагнера", убитых в результате уничтожения самолета, на котором они летели.

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    23 августа 2023 года рядом с селом Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy 600, следовавший из Москвы (Шереметьево) в Санкт-Петербург. Погибли все находившиеся на борту десять человек (три члена экипажа и семь пассажиров). Судя по заявлению "Росавиации" на борту самолета находились бизнесмен Евгений Пригожин и руководитель боевиков "Вагнера" Дмитрий Уткин. Формально пока нет официального подтверждения гибели Пригожина (ожидаются результаты ДНК-экспертизы). Первоначально сообщалось, что самолет, судя по всему, был сбит батареей ПВО. Однако позже в российских СМИ появились версии о том, что на борту самолета или в шасси была заложена бомба.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Августа 2023
    Путин впервые после авиакатастрофы под Тверью прокомментировал сообщения о возможной гибели Пригожина
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Августа 2023
    "Фонтанка": опознание возможного тела Пригожина затруднено. Объявлено о первом подозреваемом
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    Опубликован список пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета Пригожина
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    Телеграм-каналы: тела Пригожина и Уткина опознаны
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    14:24 В Санкт-Петербурге около здания "ЧВК Вагнер Центра" было совершено нападение на журналистку "Аль-Джазиры" палестинского происхождения
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