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Мир

Во Франции арестован подозреваемый в нападении на синагогу

время публикации: 25 августа 2024 г., 08:41 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 08:47
Во Франции арестован подозреваемый в нападении на синагогу
AP Photo/David Goldman

Французская полиция сообщила об аресте мужчины, подозреваемого в нападении на синагогу "Бейт-Яаков" в курортном городе Ла Гранд-Мотт на юге страны. Имя задержанного на данном этапе не сообщается.

Согласно публикациям СМИ, злоумышленник был арестован в городе Ним. Министр внутренних дел Жеральд Дерманен заявил, что полиция проявила высокий профессионализм.

В результате взрыва был тяжело ранен сотрудник полиции, патрулировавший территорию. Пламя причинило ущерб дверям здания, также пострадали две припаркованные возле синагоги машины. При осмотре в одной из них был найден баллон с газом, который и стал причиной взрыва.

Напомним, что, согласно близким к расследованию источникам, камеры видеонаблюдения запечатлели террориста, размахивающего палестинским флагом.

Президент Макрон резко осудил теракт. 24 августа синагогу посетили премьер-министр Габриэль Атталь и министр внутренних дел Жеральд Дерманен. "Это проявление антисемитизма стало шоком для всех республиканцев", – сказал Атталь.

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