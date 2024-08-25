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Иса бин Х, арестованный по делу о теракте в Золингене, дал признательные показания

время публикации: 25 августа 2024 г., 20:57 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 21:00
Иса бин Х, арестованный по делу о теракте в Золингене, дал признательные показания
AP Photo/Martin Meissner

Полиция Германии сообщила, что мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на фестивале в Золингене и сдавшийся властям, дал признательные показания. Официально сообщается, что злоумышленник - 26-летний Иса бин Х. Согласно публикациям СМИ, он беженец из Сирии.

Жертвами террориста стали три человека: двое мужчин, одному из которых 57, а второму 56 лет, и 56-летняя женщина. Восемь человек получили ранения, состояние четырех из них оценивается как критическая. Все пострадавшие были ранены в шею.

Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Задержанный также подозревается в принадлежности к террористической группировке.

Напомним, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В заявлении подчеркивается, что это – ответ на страдания мусульман "в Палестине и других местах".

Ранее были задержаны еще двое подозреваемых в причастности к преступлению: 15-летний подросток, который, согласно подозрениям, знал о планах нападения, но не сообщил о них властям, и мужчина, арестованный вечером 24 августа в комплексе социального жилья для беженцев.

Мир
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