Пилоты разбившегося в Казахстане самолета, по предварительным данным, погибли

По предварительным данным, летный экипаж самолета Embraer 190, разбившегося под Актау в Казахстане, не выжил при крушении. 29 переживших катастрофу, среди которых двое детей, направлены в больницы.

Всего на борту самолета находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Согласно агентству «Интерфакс», среди них были Азербайджана, Казахстана, России и Киргизии. Выжившие в основном находились в хвосте самолета.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный, но был перенаправлен из-за плохой погоды сначала в Махачкалу, затем - в Актау. Неподалеку от Актау он упал и загорелся.