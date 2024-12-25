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Мир

Глава Северной Осетии: причина пожара в ТЦ – падение обломков БПЛА

Война в Украине
Война в России
время публикации: 25 декабря 2024 г., 12:09 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 12:10
Глава Северной Осетии: причина пожара в ТЦ – падение обломков БПЛА
Соцсети

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что причиной пожара в торговом центре Владикавказа стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает ТАСС, добавляя, что ведутся поиски фрагментов БПЛА.

Утром в среду, 25 декабря, во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) в торговом центре "Алания молл" прогремел взрыв, возник пожар на третьем этаже и крыше здания. Погибла женщина, есть пострадавшие.

Мир
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Взрыв и пожар в торговом центре во Владикавказе: погибла женщина, есть пострадавшие