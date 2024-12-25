Глава Северной Осетии: причина пожара в ТЦ – падение обломков БПЛА
время публикации: 25 декабря 2024 г., 12:09 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 12:10
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что причиной пожара в торговом центре Владикавказа стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает ТАСС, добавляя, что ведутся поиски фрагментов БПЛА.
Утром в среду, 25 декабря, во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) в торговом центре "Алания молл" прогремел взрыв, возник пожар на третьем этаже и крыше здания. Погибла женщина, есть пострадавшие.