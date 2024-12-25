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Рождество в Ватикане: Папа открыл Царские врата

Рождество
время публикации: 25 декабря 2024 г., 11:26 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 11:28
Рождество в Ватикане: Папа открыл Царские врата
AP Photo/Andrew Medichini

Накануне Рождества Папа Римский Франциск отворил Царские врата в ознаменование наступления юбилейного года, который принято отмечать паломничеством в Ватикан. Это второй юбилейный год нынешнего главы римско-католической церкви, первый отмечался в 2015 году.

В ближайшие 12 месяцев паломники смогут пройти через врата, в другие годы закрытые. По католической традиции, тем самым они получат отпущение грехов. Как ожидается, за это время Ватикан посетят 30 миллионов человек.

Во время церемонии в Риме были приняты повышенные меры безопасности, к обеспечению порядка были привлечены дополнительно 700 полицейских. Эти усилия вызваны недавним нападением на рождественский базар в Магдебурге. Теракт унес жизни пяти человек, сотни пострадали.

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