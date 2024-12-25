Зеленский: "Путин сознательно выбрал Рождество для атаки"

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил президента России Владимира Путина в бесчеловечности. Он отметил, что подготовка к массированному удару требует времени, и атака в рождественскую ночь была целенаправленной.

"Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более чем сотня ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине", – сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что украинским силам ПВО удалось сбить более 50 ракет и значительную часть беспилотных летательных аппаратов.

Были атакованы предприятия энергетической отрасли Украины. В Днепропетровской области в результате российского удара погиб человек. Нанесенный украинской энергетики ущерб заставил возобновить почасовые отключения электричества в нескольких регионах.