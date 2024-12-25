x
25 декабря 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2024
|
25 декабря 2024
|
последняя новость: 11:15
25 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский: "Путин сознательно выбрал Рождество для атаки"

Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 25 декабря 2024 г., 11:01 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 11:05
Зеленский: "Путин сознательно выбрал Рождество для атаки"
AP Photo/Alex Babenko

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил президента России Владимира Путина в бесчеловечности. Он отметил, что подготовка к массированному удару требует времени, и атака в рождественскую ночь была целенаправленной.

"Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более чем сотня ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине", – сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что украинским силам ПВО удалось сбить более 50 ракет и значительную часть беспилотных летательных аппаратов.

Были атакованы предприятия энергетической отрасли Украины. В Днепропетровской области в результате российского удара погиб человек. Нанесенный украинской энергетики ущерб заставил возобновить почасовые отключения электричества в нескольких регионах.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 декабря 2024

Армия РФ рождественским утром атаковала энергетические объекты Украины