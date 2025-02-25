x
25 февраля 2025
|
последняя новость: 00:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 февраля 2025
|
25 февраля 2025
|
последняя новость: 00:49
25 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Совет безопасности ООН принял американскую резолюцию по Украине, отклонив все поправки

Украина
ООН
Россия
время публикации: 25 февраля 2025 г., 00:35 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 00:35
Совет безопасности ООН принял американскую резолюцию по Украине, отклонив все поправки
AP Photo/Yuki Iwamura

Совет безопасности ООН принял американскую резолюцию по Украине, отклонив поправки как европейских стран, так и России.

Ранее с предложением о внесении поправок выступила Великобритания от имени Дании, Греции и Франции. Великобритания предлагала внести три поправки: заменить формулировку "российско-украинский конфликт" на "полномасштабное вторжение РФ в Украину"; в преамбулу добавить "чтобы гарантировать территориальную целостность Украины"; и заменить "прочный мир" на "справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и РФ в соответствии с уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств".

Перед голосованием постпред США в ООН Дороти Ши призвала вспомнить о предназначении ООН и СБ, которым является поддержание международного мира и безопасности, включая мирное урегулирование конфликтов. "Давайте действовать в соответствии с этими целями, наметим путь вперед, чтобы Совет Безопасности мог выполнить свою работу и положить конец ужасу". Она отметила, что война в Украине приблизила мир к "ядерной войне и угрозе полного уничтожения". Она призвала положить этому конец и "отойти от края пропасти".

За документ проголосовали 10 членов Совбеза, в том числе Россия, США, Китай. Пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались. Для принятия резолюции СБ ООН необходимо как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 февраля 2025

Израиль проголосовал против резолюции о достижении мира в Украине, представленной Украиной
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2025

МИД прокомментировал голосование Израиля в ООН по Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 февраля 2025

Генассамблея ООН приняла резолюцию США с поправками европейских стран по Украине