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Мир

Генассамблея ООН приняла резолюцию США с поправками европейских стран по Украине

США
Россия
Украина
ООН
время публикации: 24 февраля 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 19:07
Генассамблея ООН приняла резолюцию США с поправками европейских стран по Украине
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

В понедельник, 24 февраля, Генеральная ассамблея ООН на экстренной сессии обсуждала прекращение войны в Украине.

Члены Генеральной ассамблеи приняли большинством голосов резолюцию США по Украине с поправками европейских стран. За резолюцию проголосовали 93 страны. 8 (Беларусь, Буркина-Фасо, Северная Корея, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия, Судан) были против. 73 – воздержались.

При этом члены Генассамблеи не поддержали поправку РФ к резолюции, подготовленной Вашингтоном.

В подготовленной США резолюции содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и РФ. По просьбе европейских стран внесено дополнение: "призыв к установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира между Украиной и РФ".

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