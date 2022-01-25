Армия КНДР испытала крылатые ракеты

Во вторник, 25 января, совет национальной безопасности Южной Кореи сообщил, что зафиксирован очередной запуск ракет с территории КНДР. На этот раз, по данным агентства "Рёнхап", это были две крылатые ракеты.

Отмечается, что это пятый запуск ракет северокорейскими военными в январе 2022 года.

КНДР находится под санкциями. Но испытательные запуски крылатых ракет условиями санкций не запрещены.