Армия КНДР испытала крылатые ракеты
Во вторник, 25 января, совет национальной безопасности Южной Кореи сообщил, что зафиксирован очередной запуск ракет с территории КНДР. На этот раз, по данным агентства "Рёнхап", это были две крылатые ракеты.
Отмечается, что это пятый запуск ракет северокорейскими военными в январе 2022 года.
КНДР находится под санкциями. Но испытательные запуски крылатых ракет условиями санкций не запрещены.
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// NEWSru.co.il // В мире // 17 января 2022
Армия КНДР вновь провела ракетные испытания, в четвертый раз в этом месяце
Армия КНДР вновь провела ракетные испытания, в четвертый раз в этом месяце